Посол Антонов уличил США в отправке БПЛА на сбор данных для ударов ВСУ

Американские беспилотники собирают данные для киевского режима, которые тот может использовать для ударов по российским территориям, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Он назвал недопустимой подобную деятельность Вашингтона.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются разведывательно-ударные аппараты. Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории», – говорится в заявлении посла, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов напомнил высказывание координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что американские БПЛА ежедневно совершают подобного рода пролеты. Вашингтон отметил, что уже год их беспилотники летают над акваторией Черного моря и продолжат это делать.

«Любые действия с применением американских вооружений и техники мы воспринимаем как откровенно враждебные. Именно США ведут ситуацию к намеренной эскалации, чреватой прямым вооруженным конфликтом. Исходим из того, что Штаты воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей», – подвел итог российских посол.

Минобороны России заявило, что российские истребители не сбивали американский беспилотник над Черным морем. Аппарат пытался уйти от самолетов, потерял управление от резких поворотов и сам разбился о воду. В МИД РФ сообщения США о сбитом БПЛА уже назвали провокацией.

Украинские чиновники подтвердили, что Киев использует для ударов из РСЗО HIMARS только переданные или подтвержденные Вашингтоном координаты. ВСУ не бьют наугад, чтобы не тратить боеприпас.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»