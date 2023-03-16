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Четверг, 16 марта 2023, 10:28 мск

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В 2022 году в Армению переехали почти 110 тысяч россиян

В Армению в течение 2022 года прибыло около 108-110 тыс. россиян. Об этом сообщил глава Минэкономики республики Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».

«Чистая релокация за 2022 год – примерно 108-110 тысяч граждан. Столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», – отметил он.

По словам министра, в прошлом году в Армении было зарегистрировано около 2,5 тыс. юридических лиц с российскими участниками и еще 4 тыс. ИП.

Керобян подчеркнул, что благодаря релокации россиян и переводу российских бизнесов в Армению в республике отмечен значительный рост экономики. По его словам, армянская экономика в 2022 году продемонстрировала рост 12,6%, из которых релоканты обеспечили свыше 3 процентных пунктов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Армения

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