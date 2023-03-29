Гендиректор МАГАТЭ считает снаряды с обедненным ураном неопасными

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отказался комментировать заявления из Лондона о планируемой передаче Киеву снарядов, содержащих обедненный уран, но при этом заявил, что, по его мнению, такие боеприпасы не несут радиологической опасности.

По его словам, вопрос использования вооружения с обедненным ураном изучался в МАГАТЭ достаточно долго. «Это вооружение не несет радиологической опасности», – цитирует Гросси «Интерфакс». Такое заявление глава МАГАТЭ сделал в ходе поездки на Запорожскую АЭС.

Гросси при этом отметил, что не может оценивать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном. «Я являюсь директором Международного агентства по атомной энергии, и я не могу поддерживать или не поддерживать поставку», – сказал он, подчеркнув, что этот вопрос напрямую не касается работы, которую «мы выполняем на Запорожской АЭС».

На прошлой неделе заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран, которые очень эффективны против танков и бронетехники. В парламенте Германии подобный шаг сочли преступным и указали на исследования, подтвердившие связь онкологических заболеваний с применением таких снарядов. В администрации США заявили, что боеприпасы с обеденным ураном не представляют большой опасности и являются «обычной вещью».

В ООН выразили обеспокоенность по поводу любых поставок оружия с обедненным ураном, поскольку это навредит гражданским лицам. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По данным Минобороны РФ, после применение подобных боеприпасов в Ираке заболеваемость раком в стране возросла с 40 до 1 600 случаев на 100 тыс. населения. В странах бывшей Югославии число онкологических заболеваний выросло на 25%.

Москва, Наталья Петрова

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