Главы МИД стран G7 договорились усилить антироссийские санкции

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Японии, посвященной Украине, подтвердили планы усилить санкции в отношении России и договорились продолжать поддерживать Киев.

«Министры иностранных дел G7 подтвердили приверженность усилению, координации и обеспечению соблюдения санкций против России, а также продолжению мощной поддержки Украины», – говорится в сообщении японского МИД по итогам встречи.

Представители «Большой семерки» также договорились укреплять сотрудничество для предотвращения обхода санкций и противодействовать «поставкам России оружия через третьи страны»

Главы МИД также осудили решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет завершено строительство хранилища для ТЯО.

Москва, Наталья Петрова

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