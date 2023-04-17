Словакия вслед за Польшей и Венгрией запретила ввоз зерна с Украины

Словакия временно приостановит ввоз зерна и ряда других продуктов с Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер в своих соцсетях.

По его словам, сегодня, 17 апреля, по этой теме будет проведено заседание рабочей группы. Премьер пообещал сообщить об итогах встречи позднее.

Ранее бывший премьер-министр Словакии, глава партии Smer Роберт Фицо призвал власти страны запретить ввоз украинского зерна. По его словам, сделать это нужно немедленно, потому что словацкие фермеры уже давно кричат о помощи. Наплыв дешевого украинского зерна создал проблемы для местных аграриев: сельхозпроизводители столкнулись с серьезными трудностями в сбыте своей продукции.

В конце прошлой неделе решение об ограничении импорта украинской сельхозпродукции приняли власти Польши и Венгрии. К ним намерена присоединиться и Болгария. Эти действия раскритиковали в Еврокомиссии. Там назвали решения Варшавы и Будапешта неприемлемыми. В Брюсселе напомнили, что торговая политика Евросоюза – это исключительная компетенция всех его членов.

Добавим, что сегодня в Варшаву прибыл министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский для проведения переговоров по возобновлению транзита зерна и другой агропродукции через Польшу.

Братислава, Наталья Петрова

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