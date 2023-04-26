российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 апреля 2023, 08:22 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Киеве заявили о своем праве уничтожать все, что находится в Крыму и Донбассе

Фото: antikor.com.ua

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о юридическом праве Киева уничтожать все, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Так он отреагировал на статью The Washington Post о том, что Украина намеривалась нанести удар по Москве 24 февраля этого года.

«Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», – сказал Подоляк в телеэфире. Его слова приводит РИА «Новости».

При этом советник главы офиса Зеленского полагает, что нанесение удара по Москве не решило бы вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Он также отметил, что сегодня Киев абсолютно точно зависит от полного взаимодействия с западными союзниками относительно вооружения и «того, как мы его используем».

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы Пентагона, сообщила, что киевские власти 24 февраля текущего года планировали атаку на Москву, но после просьбы американских властей приняли решение отложить удары.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Сербия изменит отношение к целостности Украины после голосования по принятию Косова в Совет Европы / ВСУ обстреляли школу в Запорожской области: есть погибший и раненый / NYT: Запад может уменьшить поддержку Украины при провале контрнаступления / Эксперт: Киев накопил силы для контрнаступления в ЛНР / Официальные лица США не верят в реальность успешного контрнаступления ВСУ / Украинские войска начали массированный обстрел населенных пунктов в Запорожской области / Экс-глава ЦРУ рассказал, когда ожидает контрнаступления Украины / На нефтебазе в ЛНР произошел пожар после атаки дрона ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,