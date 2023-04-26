В Киеве заявили о своем праве уничтожать все, что находится в Крыму и Донбассе

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о юридическом праве Киева уничтожать все, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Так он отреагировал на статью The Washington Post о том, что Украина намеривалась нанести удар по Москве 24 февраля этого года.

«Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», – сказал Подоляк в телеэфире. Его слова приводит РИА «Новости».

При этом советник главы офиса Зеленского полагает, что нанесение удара по Москве не решило бы вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Он также отметил, что сегодня Киев абсолютно точно зависит от полного взаимодействия с западными союзниками относительно вооружения и «того, как мы его используем».

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы Пентагона, сообщила, что киевские власти 24 февраля текущего года планировали атаку на Москву, но после просьбы американских властей приняли решение отложить удары.

Москва, Наталья Петрова

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