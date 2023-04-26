Россия объявила персонами нон грата десять норвежских дипломатов

МИД России объявил персонами нон грата десять норвежских дипломатов. Это было сделано в ответ на высылку пятнадцати сотрудников посольства РФ в Норвегии.

Сегодня посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД, где вручили ноту об объявлении «persona non grata» десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.

«Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан», – говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

В МИД также подчеркнули, что высылка российских дипломатов – это враждебный шаг, который еще более «усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне».

Москва, Зоя Осколкова

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