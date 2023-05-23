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Вторник, 23 мая 2023, 14:05 мск

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Орбан заявил, что Киев не победит без войск НАТО, и призвал к переговорам

фото из архива официального сайта правительства Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия войск НАТО. В связи с этим, по его словам, необходимо переходить к мирным переговорам, а не провоцировать эскалацию конфликта.

«С учетом факта, что НАТО не готова отправлять войска, очевидно, что возможности победить у бедных украинцев нет», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

По словам венгерского премьера, он всегда предлагал всем «остановить эскалацию» и «выступить за мирные переговоры» вместо попыток «вовлечься в войну еще сильнее». Об этом он заявил на экономическом форуме в Катаре.

Также Орбан выразил мнение, что ЕС должен заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности.

Премьер Венгрии также затронул тему антироссийских санкций. По его словам, планы Евросоюза ввести 11-й санкционный пакет «противоречит здравому смыслу». Это делать бессмысленно, поскольку предыдущие десять пакетов не достигли своей цели, пояснил он.

«Санкционная политика Евросоюза в нашем понимании просто не работает», – заключил Орбан.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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