Генсек НАТО оправдал атаки Киева на территорию России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал украинские удары по территории России. Он заявил, что Киев имеет право защищаться.

«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя», – сказал Столтенберг журналистам в Осло в ответ на просьбу дать комментарий о «возможные атаках Украины на территории России», включая Москву.

Генсек альянса также отметил, что НАТО продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По мнению Столтенберга, «это не делает НАТО и ее членов частью конфликта».

«Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта. У НАТО в этом вопросе есть две важных задачи: поддерживать Украину и не допустить разрастания этого конфликта за пределы Украины», – добавил он. Слова Столтенберга приводит РИА «Новости».

В последние дни резко усилились обстрелы приграничных территорий Белгородской области со стороны Украины. Есть жертвы, больше десятка человек получили ранения. По информации белгородских властей, за минувшую ночь ВСУ нанесли три удара по городу Шебекино из РСЗО «Град», пострадали 8 человек.

Накануне о поддержке украинских атак в России заявили в Лондоне и Берлине. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Киев вправе «защищаться от агрессии, в том числе за пределами собственных границ».

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт назвал легитимными с точки зрения международного права «удары ВСУ по объектам на территории России оружием украинского производства». При этом он оговорился, что Берлин поставляет оружие Киеву «исключительно для защиты украинской территории».

В свою очередь в Вашингтоне заявили, что не приветствуют атаки Украины по российской территории. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер прокомментировала атаку украинских дронов на Москву. По ее словам, США «собирают информацию» о попытке удара ВСУ по Москве, но не поддерживают атаки Киева в России.

Москва, Наталья Петрова

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