Болгария намерена начать поставки боеприпасов Украине

Болгария планирует присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для пополнения своих запасов либо для отправки их Украине. Такое заявление сделал министр обороны страны Тодор Тагарев в интервью изданию Politico.

«Мы очень четко нацелены на то, чтобы присоединиться к этой коалиции», – сказал глава болгарского минобороны. «Думаю, мы сможем обеспечить часть необходимых боеприпасов для Украины», – подчеркнул он.

При этом Тагарев отметил, что политическое решение по этому вопросу еще не принято. «Но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ», – заявил он.

Министр обороны также заявил, что «очень обеспокоен» влиянием России в Болгарии. По его словам, София рассматривает возможность создания новых специализированных подразделений в целях борьбы с «российской пропагандой» и «дезинформационными нарративами России».

«Российский посол в Болгарии и некоторые другие политические партии, влиятельные политики говорят одним голосом – и это не голос наших союзников», – сказал он.

Ранее издание сообщало, что Болгария тайно через посредников поставляла Украине боеприпасы в объеме до трети ее потребности на ранних этапах конфликта с Россией.

Москва, Наталья Петрова

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