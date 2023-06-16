российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 июня 2023, 12:40 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Болгария намерена начать поставки боеприпасов Украине

Болгария планирует присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для пополнения своих запасов либо для отправки их Украине. Такое заявление сделал министр обороны страны Тодор Тагарев в интервью изданию Politico.

«Мы очень четко нацелены на то, чтобы присоединиться к этой коалиции», – сказал глава болгарского минобороны. «Думаю, мы сможем обеспечить часть необходимых боеприпасов для Украины», – подчеркнул он.

При этом Тагарев отметил, что политическое решение по этому вопросу еще не принято. «Но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ», – заявил он.

Министр обороны также заявил, что «очень обеспокоен» влиянием России в Болгарии. По его словам, София рассматривает возможность создания новых специализированных подразделений в целях борьбы с «российской пропагандой» и «дезинформационными нарративами России».

«Российский посол в Болгарии и некоторые другие политические партии, влиятельные политики говорят одним голосом – и это не голос наших союзников», – сказал он.

Ранее издание сообщало, что Болгария тайно через посредников поставляла Украине боеприпасы в объеме до трети ее потребности на ранних этапах конфликта с Россией.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ активизировали наступательные действия на запорожском фронте / Глава МАГАТЭ считает ситуацию на Запорожской АЭС серьезной / Дания, Нидерланды, США и Британия объявили о поставке сотен ракет ПВО на Украину / ВСУ проводят «тестирование» – в офисе Зеленского отрицают начало контрнаступления / В зоне СВО российские войска сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины / Норвегия и Дания передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов / ВС РФ нанесли новые удары по резервам ВСУ, наемникам и складам вооружений / «Один к 10 в нашу пользу»: ВСУ потеряли в контрнаступлении до 30% иностранной техники

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Украина,