Совфед призвал парламенты мира осудить поставки кассетных боеприпасов на Украину

Совет Федерации РФ призвал парламенты других стран и международные организации осудить решение США отправить на Украину кассетные боеприпасы. Российские сенаторы указали на гуманитарные последствия использования этих бомб.

Совфед принял обращение на заседании 19 июля, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента РФ.

«Передача Украине кассетных боеприпасов – это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления». Кассетные боеприпасы спустя многие годы после завершения боевых действий могут детонировать, убивать и калечить гражданских лиц, в том числе женщин, детей, стариков», – говорится в сообщении.

Сенаторы подчеркнули право России жестко ответить на случаи применения киевским режимом кассетных боеприпасов. В Москве уверены, что «чудо-оружие», на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве», никак не повлияет на ход специальной военной операции и ее итоги.

Обращение направят президенту РФ, в ООН, Межпарламентский союз, межпарламентские ассамблеи СНГ, ОДКБ, Совета Европы, Парламентское собрание союза Беларуси и России и другие организации.

7 июля Вашингтон объявил о решении передать Киеву кассетные боеприпасы. Испания, Китай и ООН осудили это решение, ФРГ отказалась участвовать в поставках, а Швейцария призвала все страны отказаться от использовать кассетных бомб. Однако 13 июля Пентагон объявил, что боеприпасы уже доставлены в Киев.

Москва, Наталья Рязанова

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