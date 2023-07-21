Медведев посоветовал Боррелю умерить аппетит после закрытия зерновой сделки

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и всей Европе умерить аппетит после завершения зерновой сделки. Альтернативой может быть только выполнение всех обязательств перед российской стороной, написал политик в своем телеграм-канале.

Накануне Боррель обвинил Россию в создании угрозы продовольственной безопасности в мире, а аргументы о невыполненных перед Россией обязательствах назвал «нонсенсом». Глава евродипломатии также призвал страны Европы активнее вывозить зерно с Украины по суше.

Медведев назвал заявление европейского чиновника резким словесным недержанием.

«Типа мы во всём виноваты, морим голодом планету. Как зерно Африке, Боррель и ему подобные сразу бегут в кусты: ничего не знаем, мы берём зерно только для родных европейцев. А как прижали их – караул, голодаем», – возмутился замглавы Совбеза РФ.

Он призвал Европу поумерить аппетит после прекращения зерновой сделки или выполнить обязательства перед Россией, чтобы стороны могли возобновить черноморскую инициативу.

«Так что пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит», – написал Медведев.

Министр обороны Италии признал, что 95% украинского зерна были вывезены не в африканские страны. Он же пригрозил проблемами голодающим регионам, поскольку без зерновой сделки Европа начнет перехватывать африканские контракты на поставки продовольствия.

Москва, Наталья Рязанова

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