МИД РФ пригрозил Киеву жесткими ответными мерами за атаку на Крым и Москву

Киев продолжает использовать террористические методы и запугивать мирное население, о чем свидетельствуют атаки на Крым и Москву 24 июля. Россия оставляет за собой право жестко ответить на отправку беспилотников, заявили в МИД РФ.

В ночь на 24 июля Киев отправил 17 беспилотников атаковать объекты в Крыму. Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили 14 дронов: 11 упали в море, три – на полуострове. Еще три БПЛА сбиты ПВО.

Рано утром 24 июля два украинских беспилотника пытались атаковать здания в Москве, но были подавлены средствами РЭБ. Еще один аппарат вертолётного типа упал в Зеленоградском округе столицы.

Киевский режим открыто взял на себя ответственность за эти атаки и предупредил о новых нападениях на гражданские объекты. В МИД отметили, что атаки не имели военного смысла и могли быть направлены только на дальнейшее обострение ситуации. Москва осудила киевский режим за «очередное преступление».

«Расцениваем случившееся как очередное использование руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку. Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры», – говорится в сообщении МИД РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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