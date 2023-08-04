Путин повысил призывной возраст и запретил выезжать из страны после вручения повестки

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 27 до 30 лет призывного возраста с сохранением нижней границы на уровне 18 лет. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Этот же закон предусматривает право проходящим срочную службу по призыву заключать контракты о прохождении военной службы на один год. Такой порядок вводится в период мобилизации, в условиях военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций и использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны.

Напомним, Госдума окончательно приняла данный закон 25 июля, а 28 июля документ утвердил Совфед.

Также глава российского государства подписал закон о запрете на выезд из России для призывника со дня направления ему повестки, в том числе, по месту работы или учебы, для последующего вручения. Запрет будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки, то есть с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных. На сегодняшний день выезд из РФ запрещается со дня, когда повестка считается врученной лично призывнику.

В документе указано, что запрет на выезд из страны применяется в качестве временной меры, которая направлена на обеспечение явки гражданина в военкомат.

Кроме того, в законе прописано, что состоящим на воинском учете гражданам в день размещения повестки военного комиссариата в реестре повесток направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.

Эти меры вводятся в рамках создания единого реестра воинского учета.

Москва, Наталья Петрова

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