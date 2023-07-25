«Ненужное напряжение в обществе»: Госдума увеличила призывной возраст до 30 лет

Сегодня нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет с сохранением нижней границы на уровне 18 лет, хотя первоначально планировалось повысить возраст для службы в армии до 21 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд депутатов высказали сомнение в необходимости таких мер, подчеркнув, что отсутствие четких правил создает ненужное напряжение в обществе после осенней частичной мобилизации.

Как известно, в первом чтении законопроект был принят с повышением обеих границ возраста призывника на три года – с 18 лет до 21 года и с 27 лет до 30 лет. В режиме второго чтения депутат от КПРФ Алексей Куринный предложил поправку о поэтапном повышении границ призывного возраста. То есть, в 2024 году он составит от 19 до 28 лет, в 2025 году – от 20 до 29 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет. Однако такой порядок был отклонен. При этом была одобрена поправка, согласно которой призывной возраст с 1 января 2024 года будет повышен до 30 лет, а нижняя граница для службы в армии останется прежней – 18 лет.

Выступая при окончательном принятии законопроекта, депутат от КПРФ Нина Останина обратила внимание, что «резкая смена аргументации вызывает недопонимание в обществе». «Такая смена позиции без внятного обсуждения не на пользу той ситуации, которая складывается с самого начала частичной мобилизации. Отсутствие четких правил игры приводит всякий раз к ненужному напряжению в обществе. Ведь вы аргументировали необходимость повышения призывного возраста тем, что ребята в 21 год уже могут получить образование и будучи вооружены дипломом они призываются на службу. Сейчас это 18-летки», – констатировала она.

«Ведь мы прописали в законе еще и право сразу призывникам, без того, чтобы они отслужили 3 месяца, получили образование, заключать контракт. В погоне за контрактными деньгами, думается, что многие выпускники школ будут просто соблазнены возможностью заработать эти деньги. Другой возможности у многих нет. Поэтому, конечно, понимая и объясняя необходимость принятия отдельного документа, который определяет порядок частичной, полной мобилизацией, изменения призывного возраста… Чем вы можете аргументировать эти шараханья, которые нам объяснить очень сложно?», – обратилась Останина к представителям профильного комитета.

Ответ дал депутат от «Единой России» Андрей Красов. «Изменяя призывной возраст, мы, конечно, изменяем количественный призывной ресурс. И, как известно, мы философские законы изучали, и количественные изменения могут дать качественные преобразования. У призывных комиссий и сотрудников военкомата будет возможность из большего количества призывников выбрать более качественных призывников. И наши федеральные органы исполнительной власти, где федеральным законом предусмотрена военная служба, получат более качественных военнослужащих. А это повлияет в том числе, на безопасность нашего государства, общества», – пояснил «единоросс».

Принятый в итоге законопроект устанавливает, что нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, верхняя граница с 1 января 2024 года повышается с нынешних 27 лет до 30 лет без переходного периода.

Документ также дает право проходящим срочную службу по призыву заключать контракты о прохождении военной службы на один год. Такой порядок вводится в период мобилизации, в условиях военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций и использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны. Новые нормы распространяются на граждан, не пребывающих в запасе. Находящиеся в запасе граждане теперь имеют право заключать контракты о прохождении военной службы на один год или меньший срок.

Кроме того, законопроект наделяет глав регионов РФ правом в период мобилизации, военного положения и в военное время создавать специализированные унитарные предприятия для помощи органам безопасности для обеспечения порядка, в том числе, для борьбы с диверсантами. При этом высшие исполнительные органы регионов, в которых будут созданы такие структуры, смогут получать во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему, после чего передавать его предприятиям также во временное пользование.

Закон также дает право ведомственной охране правительства Москвы содействовать правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка с использованием боевого ручного стрелкового оружия.

Москва, Мария Соколова

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