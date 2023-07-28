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Пятница, 28 июля 2023, 12:42 мск

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Закон о повышении призывного возраста получил одобрение Совета Федерации

Сегодня верхняя палата российского парламента поддержала закон о повышении с 27 до 30 лет призывного возраста с сохранением нижней границы на уровне 18 лет, хотя первоначально эту планку также планировалось повысить – до 21 года.

Документ, помимо призывного возраста, предусматривает право проходящим срочную службу по призыву заключать контракты о прохождении военной службы на один год. Такой порядок вводится в период мобилизации, в условиях военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций и использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны. Новые нормы распространяются на граждан, не пребывающих в запасе. Находящиеся в запасе граждане теперь имеют право заключать контракты о прохождении военной службы на один год или меньший срок.

Кроме того, законопроект наделяет глав регионов РФ правом в период мобилизации, военного положения и в военное время создавать специализированные унитарные предприятия для помощи органам безопасности для обеспечения порядка, в том числе, для борьбы с диверсантами. При этом высшие исполнительные органы регионов, в которых будут созданы такие структуры, смогут получать во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему, после чего передавать его предприятиям также во временное пользование.

Закон также дает право ведомственной охране правительства Москвы содействовать правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка с использованием боевого ручного стрелкового оружия.

Напомним, повысить призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет предложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о его поэтапном повышении. Согласно документу, в 2024 году призывной возраст должен был составить от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет. Также документ предусматривал возможность пройти срочную службу тем, кто достиг возраста 18 лет после 1 января 2024 года и захотел пойти служить в армию ранее дня наступления призывного возраста. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что повышение нижнего планки призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать как среднее общее, так и среднее профессиональное или высшее образование.

Однако 21 июля один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов неожиданно заявил, что при рассмотрении комитетом поправок ко второму чтению было решено не повышать нижний предел призывного возраста с 18 лет до 21 года, потому что «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет». Такой подход подвергли критике некоторые сенаторы и ряд депутатов Госдумы.

В итоге нижняя палата парламента все-таки приняла законопроект в новой редакции.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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