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Воскресенье, 3 сентября 2023, 14:44 мск

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Украинский конфликт спровоцирует распад НАТО к 2025 году – западная пресса

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс может распасться на фоне украинского конфликта и противоречий внутри блока. Как пишет издание The Atlantic, такой сценарий развития событий вполне вероятен и может быть реализован к 2025 году.

В публикации отмечается, что возможной причиной распада НАТО может стать глубокая разница во взглядах на проблему безопасности в Европе и возглавляемого экс-президентом США Дональдом Трампом «популистского» крыла Республиканской партии, представители которого выступают за прекращение поддержки киевского режима. В такой ситуации в условиях украинского конфликта США становятся менее надежным союзником Европы. Победа Трампа или его однопартийца на предстоящих президентских выборах может сделать разрушение Североатлантического альянса реальным.

Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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