В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом в ближайшие дни. Информацию о посещении России лидером Северной Кореи подтвердили в Кремле.

Пресс-служба Кремля проинформировала, что Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Подробности программы визита не раскрываются.

Ранее сегодня агентство Blomberg со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN сообщило, что северокорейский лидер отбыл на поезде в Россию, где 13 сентября должна состояться его встреча с российским президентом.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщало, что лидер КНДР может посетить дальневосточный регион в самые ближайшие дни.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) уточнило, что Ким Чен Ын во время поездки в Россию встретится с Владимиром Путиным.

Российский президент сегодня прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум.

В прошлый раз Ким Чен Ын посещал Россию в апреле 2019 году. Это был его первый визит в РФ после вступления в должность в 2011 году. Поезд лидера КНДР сделал остановку на приграничной станции Хасан в Приморском крае, затем Ким Чен Ын направился во Владивосток, где встретился с Владимиром Путиным.

Москва, Наталья Петрова

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