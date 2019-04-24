Ким Чен Ын добрался до Владивостока для встречи с Путиным (ВИДЕО)

Руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде во Владивосток, где в четверг, 25 апреля, пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Состав с северокорейским лидером пришел на первый путь городского вокзала. Момент прибытия бронепоезда во Владивосток засняли российские телеканалы. На кадрах видно, что еще до остановки поезда из вагона выскочили несколько сотрудников службы безопасности в белых перчатках и начали протирать поручни и стекла на дверях.

Ким Чен Ын вышел из вагона, пребывая в хорошем расположении духа и улыбаясь.

Высокий гость надел шляпу и прошел по красной ковровой дорожке в здание вокзала, после чего в сопровождении делегации вышел на привокзальную площадь, где его встретили военный оркестр и почетный караул.

По прибытии во Владивосток Ким Чен Ын выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет «успешным и полезным». По его словам, с Владимиром Путиным он хочет «конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений» (слова лидера КНДР приводит телеканал «Россия 24»). Ранее Ким Че Ын признался, что давно мечтал побывать в России, отметив, что «слышал много хорошего о РФ».

С вокзала руководитель Северной Кореи в сопровождении бегущих охранников выехал на черном лимузине на остров Русский в кампус Дальневосточного федерального университета, где в четверг состоятся его переговоры с российским лидером. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пробудет в столице Приморья до 27 апреля.

Напомним, утром бронепоезд лидера КНДР остановился на станции Хасан. Здесь он отведал русский каравай.

Обновлено в 13:18 мск.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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