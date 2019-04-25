Путин и Ким Чен Ын разговаривали вдвое дольше запланированного

Во Владивостоке проходит встреча лидеров России и Северной Кореи. Разговор Владимира Путина и Ким Чен Ына в формате один на один подлился около двух часов, что вдвое дольше изначально предусмотренного протоколом времени.

Встреча российского президента и председателя Госсовета КНДР проходит за закрытыми дверями в одном из залов корпуса S кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В беседе лидеров сопровождают только переводчики. На этот этап переговоров было отведено 50 минут, однако Путин и Ким Чен Ын потратили на беседу около двух часов.

Следующим этапом станут переговоры в расширенном составе с участием членов делегации КНДР. Как сообщалось ранее, совместных заявления или подписания каких-либо документов по итогам саммита не запланировано.

Главные темы переговоров – политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а также вопросы двусторонних отношений России и КНДР в условиях международных санкций.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на бронированном поезде 24 апреля. Лидер КНДР ранее заявлял, что много слышал хорошего о России и давно мечтал в ней побывать. При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что нынешний визит в РФ – «это только первый шаг». По данным источников, северокорейский лидер пробудет в России до 27 апреля.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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