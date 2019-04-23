Первая потасовка, черный лимузин и десант спецслужб: во Владивостоке ждут прибытия Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Бронированный поезд северокорейского лидера приедет на российскую приграничную станцию Хасан и после небольшой остановки отправится во Владивосток, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Источник РИА «Новости» в Дальневосточной железной дороге уточняет, что бронепоезд руководителя Северной Кореи прибудет на станцию Хасан утром 24 апреля, откуда продолжит путь в Уссурийск, а затем в столицу Приморья.

Ким Чен Ына в поезде будет сопровождать делегация из 230 человек, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее издание отмечало, что в бронепоезде привезут лимузин лидера КНДР. Чтобы машина могла выехать из ворот вокзала Владивостока, пришлось на 20 сантиметров углубить выезд. Однако позже появилась информация, что лимузин высокого гостя доставили во Владивосток на грузовом Ил-76. Японские журналисты запечатлели выгрузку черного авто с тонированными стеклами.

Ким Чен Ын и Владимир Путин проведут встречу в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский 25 апреля. По сведениям источников «Ъ», это место соответствовало жестким требованиям официального Пхеньяна к безопасности. Жить Ким Чен Ын будет там же – для него подготовлен номер люкс.

Сегодня в аэропорту Владивостока приземлились два внеплановых самолета из Пхеньяна, сообщил южнокорейский телеканал KBS. По его информации, на них в Россию прилетели сотрудники служб протокола и охраны лидера КНДР которые займутся подготовкой встречи глав КНДР и России. Примечательно, что прибытие северокорейской делегации едва не обернулось дракой. Так, один из пассажиров спецрейса поругался с журналистом телеканала из Южной Кореи. Репортер попытался задать представителю делегации вопрос, однако тот резко ударил по камере и припустился за корреспондентом, передает РИА «Новости».

Днем ранее для подготовки саммита в город прибыла сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, сообщила южнокорейская газета «Чосон Ильбо». Отмечается, что Ё Чжон заслушала отчет главы службы протокола Ким Чен Ына, который уже изучил место проведения переговоров.

Ким Чен Ын прибудет в Россию впервые. После встречи с ним Путин направится в Китай на форум «Один пояс, один путь», который пройдет 26-27 апреля. Северокорейский лидер останется в России, где у него запланирована культурная программа. Он, в том числе, посетит места, где в 2002 году побывал его отец Ким Чен Ир.

Стоит отметить, что официально день и место встречи лидеров России и КНДР Москва и Пхеньян держат в тайне из соображений безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял лишь, что саммит состоится во второй половине апреля. По его словам, лидеры намерены обсудить двусторонние отношения, вопросы денуклеаризации и региональной повестки.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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