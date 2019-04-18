Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые посетит Россию

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с официальным визитом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, визит должен состояться во второй половине апреля.

По данным южнокорейского агентства Yonhap встреча лидеров двух стран может состояться 24 апреля во Владивостоке, куда собрался прилететь Владимир Путин. Лидер КНДР в свою очередь с большой вероятностью отправится на встречу с китайскими властями в Пекин, которая запланирована на 26-27 апреля. Именно по пути на нее Ким Чен Ын может посетить Россию, сообщало ранее агентство.

Стоит отметить, что лидер КНДР, как его отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен, которых он сменил на посту руководителя Северной Кореи, предпочитает пользоваться наземным транспортом. Северокорейские лидеры всякий раз, посещая Россию, добирались до Москвы на поезде с бронированными вагонами. Считается, что мужчины в семье Ким подвержены аэрофобии, потому Ким Чен Ын продолжает сложившуюся традицию и передвигается по земле.

Так, на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в конце февраля в во вьетнамском Ханое, лидер КНДР прибыл на поезде, в котором насчитывался 21 бронированный вагон. В вагонах предусмотрены всевозможные удобство, установлена дорогая мебель и имеется большой запас алкоголя, ранее сообщали СМИ. Достоверно известно, что в одном из вагонов диванчики обиты розовой тканью.

Всего же в распоряжении северокорейского лидера около 90 вагонов. Считается, что в дальних путешествиях поезд с лидером КНДР сопровождают еще два состава: один для безопасности – он следует впереди и проверяет, не заминированы ли пути, в следующем едет сам Ким и его свита, а третий поезд с усиленной охраной замыкает своеобразный караван.

Какой способ передвижения для своего первого визита в Россию выберет Ким Чен Ын, пока официально не сообщается.

Как писал «Новый День», в конце марта о весьма вероятной в ближайшее время встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына со ссылкой на высказывание экс-главы центра ЦРУ по вопросам Кореи Эндрю Кима, сообщали южнокорейские СМИ. Эксперт заявил, что после безрезультатных переговоров с американцами корейский лидер захочет продемонстрировать миру хорошие отношения с Россией. Эту мысль Ким высказал на закрытой лекции в Сеуле. До прошлого года он возглавлял в ЦРУ центр по вопросам Кореи.

На недавнем саммите США и КНДР не пришли ни к какому соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова. Главным камнем преткновения для достижения предварительных договоренностей по ряду принципиальных вопросов между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном на двусторонних переговорах в Ханое стало требование американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна тайный завод, на котором якобы ведутся работы по обогащению урана.

Москва, Иван Гридин

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