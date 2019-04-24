«Давно мечтал увидеть Россию»: Ким Чен Ын мчится на бронепоезде во Владивосток (ФОТО, ВИДЕО)

Бронепоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие минуты прибудет во Владивосток. Состав уже проследовал мимо Уссурийска и направляется в столицу Приморского края.

На первой платформе вокзала Владивостока в ожидании прибытия высокого гостя расстелили красную ковровую дорожку. К вокзалу уже прибыли черные лимузины, возле машин выставили охрану из числа представителей северокорейских спецслужб. Людей к ним близко не подпускают.

Ранее сообщалось, что на вокзале во Владивостоке в преддверие визита Ким Чен Ына экстренно углубили въезд для его лимузина. Также приезда северокорейского лидера ожидает оркестр почетного караула, передает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

В районе вокзала дежурят усиленные наряды полиции. Само здание вокзала не закрыто, в зале ожидания приезда северокорейского лидера ждет множество журналистов и телеоператоров.

Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу утром 24 апреля и сделал остановку на приграничной станции Хасан в Приморском крае. Лидера Северной Кореи на станции встретили замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол России в КНДР Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ким Чен Ын выходит из бронепоезда на станции Хасан, фото: Адмиинистрация Приморского края

Фото: Администрация Приморского края

В Сети появилось видео, на котором девушки в традиционных русских костюмах вручают Ким Чен Ыну, одетому в длинный черный плащ и черную шляпу, букет цветов и предлагают попробовать каравай. Лидер КНДР отламывает кусочек, макает его в соль и съедает.

Ким Чен Ын пробует каравай

«Я рад оказаться на российской земле», – сказал Ким Чен Ын при встрече с российскими чиновниками, чьи слова приводит пресс-служба губернатора края. По его словам, нынешний визит в России – «это только первый шаг». Лидер КНДР добавил, что «много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать». В Хасане Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный также как «Домик Ким Ир Сена».

По данным источника РИА «Новости», северокорейский лидер пробудет в России до 27 апреля. На 25 апреля запланирована встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина. Это будет их первая встреча.

В Россию глава КНДР приехал по приглашению Владимира Путина. В ходе переговоров в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский лидеры обсудят двусторонние отношения, вопросы денуклеаризации КНДР и региональной повестки.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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