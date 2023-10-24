Госдума решила не признавать водительские права Армении для работы в России

Депутаты Госдумы во вторник решили отложить рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими трудовой и предпринимательской деятельности в России. По информации пресс-службы нижней палаты парламента РФ, рассмотрение проекта закона отложено бессрочно.

«Что касается Армении – мы видим: нет статуса русского языка, последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что «фактически, этим законопроектом предлагается дать Армении дополнительные преференции, при том что депутаты республики, руководство, правительство никаких шагов не сделали для закрепления статуса русского языка, а именно на этом основании мы принимаем решение о разрешении использовать национальные водительские права других стран на территории России».

«Мы принимали такие решения в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поскольку русский язык у них закреплен конституционно», – указал Володин.

С предложением приостановить рассмотрение законопроекта в начале пленарного заседания выступил глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Он полагает, что данная инициатива в настоящее время не соответствует интересам России.

Володин поручил профильным комитетам Госдумы «проработать вопрос и предложить дальнейшие шаги», – говорится в сообщении пресс-службы палаты.

Напомним, данный законопроект инициировало правительство РФ. В первом чтении документ был принят в июне прошлого года.

Москва, Наталья Петрова

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