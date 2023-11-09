Европарламент требует отменить конфискацию личных вещей россиян

Депутаты Европейского парламента считают, что Еврокомиссии стоит пересмотреть рекомендацию о запрете для россиян въезжать в страны ЕС на личном автотранспорте. Об этом говорится в резолюции об эффективности санкций.

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования», – говорится в документе.

По мнению европейских парламентариев, чрезмерное исполнение ограничений дискредитирует саму цель санкций и весь санкционный инструмент в принципе.

В сентябре Еврокомиссия подтвердила, что в рамках санкционного законодательства россияне не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях. При этом проживающим в Европе гражданам рекомендовали перерегистрировать или вывезти в Россию машины с российскими номерами, в противном случае транспортные средства могут изъять.

Брюссель, Зоя Осколкова

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