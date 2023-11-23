Чехия заявила о подготовке европейских армий к активному конфликту

Страны Европы готовят свои армии к «конфликту высокой интенсивности», заявил президент Чехии Петр Павел. Все они считают Россию главной угрозой своей безопасности.

«Не только Чехия, но и все страны НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе. Нужно быть по-настоящему готовым к этому. Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», – цитирует Павла издание Blesk.

Лидеры Чехии, Словакии, Венгрии и Польши провели переговоры в рамках «Вышеградской четверки». Павел отметил, что у Европы еще есть время, чтобы нарастить силы. Ведь России потребуется 5-7 лет, чтобы восстановить боеспособность, но этот срок будет зависеть от исхода конфликта на Украине и того, в каком состоянии Россия подойдет к его финалу.

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил модернизацию своей армии. Варшава начала укреплять собственные силы обороны, исходя из «уроков» украинского конфликта, добавил он.

«У нас уже почти 200 тысяч солдат, но мы хотим, чтобы этот потенциал был еще больше. Мы должны быть так подготовлены, чтобы никому не хотелось на нас нападать», – заявил Дуда.

По его мнению, НАТО сможет защититься от любого агрессора, если все страны выполнят свои обязательства.

По данным Минобороны РФ, НАТО в 2,5 раза нарастило группировку войск около российской границы – до 30 тыс. человек. Страны альянса регулярно проводят крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией.

Аналитики отметили, что конфликт на Украине обнажил нехватку в НАТО подготовленных солдат и вооружений. Приемы ведения военных действий стран альянса устарели, а ВПК не способен быстро подстраиваться под ситуацию. Эксперты предсказали, что НАТО придется договариваться, а не воевать с Россией.

Прага, Наталья Рязанова

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