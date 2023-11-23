Власти Армении не обсуждают выход из ОДКБ

В Ереване не обсуждают вопрос выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил замминистра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

Во время брифинга его спросили о вероятности выхода страны из ОДКБ и Евразийского экономического союза. Также журналисты подняли вопрос о намерении Еревана ликвидировать российскую военную базу в городе Гюмри, передает ТАСС.

«В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет», – ответил дипломат.

23 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также главы МИД республики Арарат Мирзоян и Минобороны Сурен Папикян отказались участвовать в мероприятиях организации.

В начале октября аналитики предсказали, что вскоре стоит ожидать решения Армении о выводе российской военной базы с территории страны. Политика Еревана приняла явную направленность на выдавливание России из региона, заявили эксперты.

Ереван, Наталья Рязанова

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