Ничего хорошего: скоро Ереван поставит вопрос о выводе российской военной базы

Политика нынешнего руководства Армении направлена на выдавливание России из региона, считает политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев. По его словам, доводы Еревана о необходимости присоединения к Римскому статуту Международного уголовного суда не вызывают понимания и доверия в Москве, а в дальнейшем наверняка будет поднят вопрос о выводе российской военной базы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Предпринимаются серьезные усилия, чтобы разорвать связи с Россией там, где только возможно и подорвать взаимное доверие, остатки которого сейчас усиленно торпедируются – предстоящее завтра, если не ошибаюсь, голосование в армянском парламенте по вопросу о присоединении республики к так называемому Римскому статуту международного уголовного суда. Кстати, этот вопрос дискутировался в разных режимах с армянскими коллегами, и доводы, которые приводились относительно необходимости этого шага, не вызывали никакого доверия и понимания у российской стороны. 28 сентября было беспрецедентно резкое заявление МИД РФ на этот счет… Возможно, это необходимо было делать раньше», – отметил Арешев.

При этом политолог обратил внимание на естественное завершение миротворческой миссии РФ в регионе и перспективах полного выдавливания военного присутствия Москвы из Армении. «Если не будет в Нагорном Карабахе армянского населения, то зачем она (миротворческая миссия) нужна. Дальше вопрос будет поставлен, мне кажется, о выводе российской военной базы из Гюмри. Ну и все, что может быть водворено на ее место. Мы видим, что довольно-таки интересные учения армяно-американские проходили, вроде бы незначительные, тем не менее, там есть некоторые нюансы, которые позволяли присмотреться к этим учениям повнимательнее, и европейская мониторинговая миссия и так далее. Для российской стороны это не будет иметь ничего хорошего», – подчеркнул он.

«Хотя многие говорят, что все хорошо, будем дружить с Турцией и Азербайджаном, они предсказуемые партнеры. Но здесь мне хотелось бы обратить внимание, что до поры до времени Германия тоже была предсказуемым партнером для РФ, а что происходит сегодня видим достаточно наглядно. Не пойдет ли Турция по этому пути, и Азербайджан тоже, не будут ли они столь вдохновлены своей победой, что попробуют двигаться дальше, в том числе, в сторону Северного Кавказа, других российских регионов? Это на мой взгляд, серьезные вопросы, о которых нужно думать надо уже сегодня», – заключил Арешев.

Москва, Мария Соколова

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