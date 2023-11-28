Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что весной прошлого года Украина запросила переговоры с Россией, Москва дала на это согласие и начала вести переговоры. Однако Запад запретил Киеву договариваться с Россией, поскольку это значило бы мир, а им нужны боевые действия, подчеркнула она.

«Именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной. Почему? Потому что переговоры – это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно», – отметила Захарова в интервью RT. В США и в Великобритании «заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий», – продолжила она.

Представитель российского МИД при этом напомнила о многочисленных высказываниях представителей политического истеблишмента Запада, которые заявляли, что украинский конфликт должен быть разрешен исключительно на поле боя.

Ранее лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины на переговорах с Россией весной прошлого года в Стамбуле, заявил, что бывший британский премьера Борис Джонсон убедил Киев не подписывать мирное соглашение с Россией, а продолжать «просто воевать».

До этого президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Большой двадцатки», заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, напомнив, что киевские власти подписали декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отверг возможность мирного завершения конфликта путем переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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