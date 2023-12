СМИ: С начала войны в Газе из 15000 погибших палестинцев членами ХАМАС являются около 5000

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что общее число погибших в Газе, заявленное ХАМАС, «довольно точное», и что мирных жителей было убито больше, чем боевиков палестинского движения – из 15000 убитых палестинцев членов ХАМАС насчитывается около 5000, – сообщают в понедельник, 4 декабря, Associated Press и AFP.

Associated Press со ссылкой на анонимного представителя ЦАХАЛ пишет, что «с начала войны 7 октября, по меньшей мере, в Газе погибли 15 000 мирных жителей. По оценкам ЦАХАЛ, среди убитых палестинцев террористами ХАМАС считаются около 5 000 человек».

Со своей стороны французское агентство AFP приводит цитату неназванного израильского чиновника, который говорит: «Я не считаю, что это плохо, что у нас соотношение два к одному, поскольку частью основной стратегии ХАМАС является использование живых щитов. Надеюсь, соотношение будет намного ниже на предстоящем этапе войны. На юге операции проводятся гораздо точнее».

Издание The Times of Israel, комментируя публикации мировых агентств, пишет, что «информация в AFP и Associated Press, судя по всему, появилась после неофициального брифинга для иностранных журналистов, проведенном военными», и добавляет, что «Министерство здравоохранения сектора Газа, ранее сегодня сообщило, что на данный момент в секторе Газа убито около 15900 палестинцев».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube