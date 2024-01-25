В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение наградить посмертно погибший экипаж сбитого военно-транспортного самолета Ил-76. В Кремле считают, что в практической части делать это пока преждевременно, так как идет расследование произошедшей катастрофы под Белгородом.

«Сначала должны сказать военные, что произошло. Пока это до конца не понятно. Исследовать останки самолета начали только вчера. О каком награждении сейчас можно говорить?» – сказал пресс-атташе Кремля журналистам. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Песков также заявил, что сейчас никто не может сказать, как крушение Ил-76 скажется на дальнейших перспективах обмена военнопленными между Россией и Украиной. Он добавил, что это процесс, который «требует абсолютной тишины».

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости международного расследования крушения Ил-76. «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима – оно однозначно нужно», – цитирует Пескова «Интерфакс».

«То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, – это, конечно, чудовищный совершенно акт. Это не укладывается в голове», – подчеркнул он.

По информации Минобороны России, ВСУ сбили Ил-76 в среду, 24 января, в Белгородской области двумя ракетами из ЗРК, дислоцированного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. На борту были 74 человека – 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли. Пленных украинцев везли для обмена. Сегодня власти Оренбургской области обнародовали имена погибших членов экипажа Ил-76.

Депутат Госдумы Максим Иванов призвал наградить экипаж сбитого Ил-76 посмертно за спасение жизней жителей ближайших сел.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube