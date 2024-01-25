Власти Оренбуржья опубликовали имена погибших летчиков сбитого Ил-76

Власти Оренбургской области обнародовали имена погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью. Губернатор региона Денис Паслер накануне сообщил, что самолет пилотировали летчики из оренбургского военно-транспортного полка.

Сегодня телеграм-канал аппарата губернатора и правительства области опубликовал фамилии погибших летчиков.

«Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», – сообщается в телеграм-канале.

«Невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», – указано в публикации.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ранее сообщил, что командиром Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.

Как заявил глава региона, экипаж совершил подвиг – «летчики увели поврежденное ракетой воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские».

Егоров выразил соболезнования родным Станислава Беззубкина и всех членов героического экипажа. «Вечная память погибшим!», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он назвал действия Киева подлым и трусливым ударом в спину. «Уверен: виновные ответят за это преступление по полной», – подчеркнул Егоров.

По данным Минобороны России, ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 в среду, 24 января, в Белгородской области двумя ракетами из ЗРК, находившегося в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. На борту были 74 человека – 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли. Пленных украинцев везли для обмена.

Депутат Госдумы Максим Иванов призвал наградить экипаж сбитого Ил-76 посмертно за спасение жизней жителей ближайших сел.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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