Бывший депутат Верховной рады Олег Волошин назвал надуманными обвинения Украины в адрес России, что и стало причиной отклонения иска Международным судом ООН. Политик отметил, что решение показало: еще не все международные суды потеряли свою самостоятельность.

Волошин считает отрезвлением ситуацию на Западе, когда у граждан и политической верхушки появляется все больше сомнений в том, что конфликт завершится в пользу Киева.

«Хочется в это верить и надеяться, что мы не потеряли остатки независимости международных судов. Это никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе. Год назад, когда поддержка Киева была на пике, думаю, что суд принял бы такое же решение. Уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны», – сказал Волошин в беседе с РИА Новости.

По его мнению, даже не специалист понимает: ЛНР и ДНР не совершали того, что можно подвести под понятие террористической деятельности.

«Их целью никогда не было сознательное уничтожение, запугивание мирных граждан Украины, поэтому я считаю, что суд в данной ситуации принял единственное верное решение», – добавил политик.

Международный cуд ООН отклонил иск Украины и отказался признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР «террористическими организациями». Киевский режим надеялся положить это решение в основу своих требований передать ему замороженные российские активы, отметили в МИД РФ.

В России и Европе уже некоторое время отмечают усталость Запада от требований киевского режима и напористости украинского президента Владимира Зеленского. В США даже отметили в его речах обороты, характерные для аферистов, которые Зеленский вновь использовал, чтобы выпросить деньги у Запада.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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