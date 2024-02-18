Байден не исключил потерю Украиной других городов вслед за Авдеевкой

Президент США Джо Байден допустил дальнейшее отступление ВСУ и потерю Украиной других городов после Авдеевки, пока Конгресс не одобрил выделение новой помощи Киеву. Об этом американский лидер заявил журналистам, передает RFI.

Байдена в связи с ситуацией в Авдеевке спросили, уверен ли он, что американская помощь поступит Украине до того, как страна потеряет контроль над другими территориями. «Я – нет. Никто не может быть уверен», – сказал американский президент, отметив, что «на кону слишком многое», сообщает AP. Он добавил, что намерен добиваться обеспечения Украины боеприпасами, и назвал «абсурдным» и «неэтичным» отказ американских законодателей одобрить новое финансирование Киева в тот момент, когда у ВСУ заканчиваются снаряды.

Байден при этом выразил уверенность, что администрации США все же удастся получить от Конгресса согласования дополнительного финансирования Украины.

Добавим, что по итогам телефонной беседы Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским Белый дом сообщил, что президент США призвал конгрессменов срочно рассмотреть и утвердить законопроект о дополнительной помощи Украине, передает «Интерфакс». В заявлении Белого дома указывается, что отступление ВСУ из Авдеевки произошло после того, как им «пришлось уменьшить использование боеприпасов из-за сокращения запасов в результате бездействия конгресса». Это привело к «первым заметным успехам России за последние несколько месяцев», – заявили в американской администрации.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США 15 февраля ушла на каникулы до 28 февраля, так и не проведя голосование о выделении Украине 60 млрд долларов.

Инициативу направить 95 млрд долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню передали в Палату представителей после одобрения в Сенате. Большую часть из этой суммы, 60 млрд, предложено потратить на поддержку киевского режима. Документ вызвал споры среди сенаторов, но в итоге набрал необходимое число голосов. Впрочем, на рассмотрение в Палату представителей законопроект не попадет до середины марта, поскольку спикер палаты Майк Джонсон считает более приоритетным вопрос шатдауна правительства США, который может случиться в начале марта.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский объявил об отступлении из Авдеевки ночью 17 февраля. Спустя сутки Минобороны России заявило о взятии города под полный контроль. По данным ведомства, сейчас российские военные проводят окончательную зачистку Авдеевки от украинских боевиков ВСУ и блокируют украинские подразделений, которые засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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