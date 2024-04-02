Госдеп выступил против ввода своих войск на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают против отправки сухопутных войск на Украину, потому что это может приблизить прямой конфликт с Россией, – сообщает во вторник, 2 апреля, телеканал LCI.

В интервью французскому телеканалу Блинкен сказал: «США не поддерживает идею ввода сухопутного воинского контингента на территорию Украины. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, что не отвечает интересам никого из членов НАТО».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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