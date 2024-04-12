ЕС признал уголовным преступлением помощь лицам, находящимся под санкциями

Евросоюз включил в перечень уголовных преступлений обход и нарушение санкций. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял закон, охватывающий общеевропейские минимальные правила преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах», – говорится в сообщении.

В частности, уголовными преступлениями будут считаться помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что страны Евросоюза испытывают сложности при согласовании 14-го пакета антироссийских санкций. Вероятно, среди новых мер будут те, что касаются борьбы с обходом уже существующих ограничений.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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