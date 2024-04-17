Евросоюз призвал срочно согласовать передачу доходов от замороженных российских активов в пользу Киева

Главы стран и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе в среду, 17 апреля, призвали в кратчайшие сроки утвердить предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов на помощь Украине, – сообщают СМИ.

В итоговом заявлении, опубликованном на сайте ЕС, в частности, говорится: «Европейский Совет приветствует прогресс по предложению по направлению доходов от иммобилизованных российских активов на помощь Украине и призывает оперативно его утвердить».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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