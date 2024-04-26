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Пятница, 26 апреля 2024, 19:19 мск

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Литва предупредила, что американский пакет помощи Киеву может оказаться последним

Фото: freepik.com

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу, 26 апреля, заявила, что союзники Украины должны быть готовы к тому, что подписанный президентом США Джо Байденом пакет военной помощи Украине окажется последним, – сообщают местные СМИ.

В интервью литовскому агентству Шимоните сказала: «Очень хорошо, что Конгресс США принял решение о помощи Украине, но мы уже сейчас должны начать думать о том, что будет, если это окажется последней такой помощью. При этом, нам не надо сидеть и рассуждать о том, последний это пакет или нет. Мы должны готовиться к тому, что он может быть именно таким. Это нельзя сбрасывать со счетов».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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