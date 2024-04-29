«Введут войска…»: В конгрессе США раскрыли военный бизнес-план Байдена по Украине

Вашингтон не рассматривает вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. Как заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин, администрация действующего президента США Джо Байдена готова ввести войска после краха ВСУ.

«Мир для них не вариант, потому что он вписывается в модель военного бизнеса и экономики, основанной на государственных ассигнованиях, что мерзко и отвратительно. Их план – продолжать финансировать прокси-войну с Россией на Украине, а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска», – заявила Грин в соцсети.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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