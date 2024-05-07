Дания выделила Киеву 33,5 миллиона евро на борьбу с сексуальным насилием

Министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики Дании Дан Йоргенсен во вторник, 7 мая, заявил, что правительство страны выделяет новый пакет гуманитарной помощи для Украины в размере 250 млн. датских крон (€33,5 млн.) на борьбу с сексуальным и гендерным насилием, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы МИД Дании, в частности, говорится: «С помощью этого нового пакета поддержки мы стремимся обеспечить срочную и жизненно необходимую гуманитарную помощь и защиту наиболее уязвимых групп населения. …Пакет мер поддержки также способствует усилиям по предотвращению, смягчению и реагированию на особые риски, с которыми сталкиваются женщины и девочки, включая риск сексуального и гендерного насилия, и вносит вклад в предоставление, например, психосоциальной поддержки и охраны материнства».

Копенгаген, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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