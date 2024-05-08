Кремль назвал вызывающей провокацией украинскую петицию за ввод войск НАТО

В Кремле сочли вызывающей провокацией размещение на официальном сайте украинского президента петиции о вводе иностранных войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вмешательство НАТО в конфликт на Украине потенциально несет огромную опасность.

«Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность. Поэтому мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией и, конечно, очень наблюдаем за этим», – сказал Песков журналистам.

На сайте Владимира Зеленского накануне появилась петиция с просьбой к властям рассмотреть вопрос о приглашении иностранных войск для участия в вооруженном конфликте с Россией. В ней предлагается в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран – членов Евросоюза, Великобритании и Северной Ирландии и США относительно введения ими своих войск на территорию Украины.

Меж тем ранее сегодня итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на июльском саммите утвердят декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Альянс при этом возьмет на себя координацию военной помощи Киеву. В проекте документа, по данным издания, говорится, что североатлантический альянс не будет отправлять солдат на Украину для участия в боевых действиях против России.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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