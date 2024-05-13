В Раде потребовали от Зеленского попросить Запад ввести войска на Украину

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* на фоне успешного продвижения российских войск в Харьковской области потребовал от президента Украины Владимира Зеленского обратиться к союзникам на Западе с призывом ввести свои войска на Украину.

«Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

По его мнению, Зеленский должен принять решение об этом и обратиться к союзникам, учитывая, что вопрос о направлении в Украину войск уже затрагивался лидерами европейских стран. Нардеп напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон дважды говорил о готовности ввода войск в Украину, если будет просьба официального Киева.

Гончаренко* указал, что ситуация на фронте в Харьковской области – сложная, и поэтому Киеву «нельзя терять дальше время». «Эти решения должны были быть приняты еще вчера», – подчеркнул он.

Ранее депутат на фоне новостей о продвижении ВС РФ в этом районе высказал мнение, что происходящее под Харьковом выглядит «как абсолютная деградация государственных институтов». Он посетовал на то, что под Харьковом нет бетонных укреплений и минных полей. «На нас идет наступление. Это прямая обязанность министра обороны», – написал Гончаренко*. «Не смогли покопать лопатой и экскаватором, чтобы не потерять город. Это жесть. Что будет дальше?», – вопросил парламентарий. Далее российские военные подвезут ствольную артиллерию и будут «спокойно бить по Харькову», полагает он.

Меж тем газета New York Times пишет, что украинские военные шокированы тем, как быстро продвигаются российские силы в Харьковской области. За три дня ВС РФ взяли под контроль по меньшей мере девять населенных пунктов, отвоевав рекордный участок территории за такой срок, указывает издание.

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция с просьбой к властям рассмотреть вопрос о приглашении иностранных войск для участия в вооруженном конфликте с Россией. В ней предлагается в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран – членов Евросоюза, Великобритании и Северной Ирландии и США относительно введения ими своих войск на территорию Украины.

В то же время итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на июльском саммите примут декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине – в проекте документа, по ее сведениям, говорится, что североатлантический альянс не будет отправлять солдат на Украину для участия в боевых действиях против России. НАТО при этом возьмет на себя координацию военной помощи Киеву.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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