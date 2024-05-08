Эрдоган: Обсуждение мирных инициатив по Украине без участия России не имеют шансов на успех

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Севьерой и советником президента Румынии по национальной безопасности Ионом Опришорой в Анкаре в среду, 8 мая, заявил, что «мирные инициативы по Украине без участия Россиишанс на успех имеют небольшой », – сообщают СМИ.

В заявлении канцелярии турецкого президента говорится: «Президент Эрдоган указал, что подход Турции к вопросу Украины аналогичен подходу Польши и Румынии, констатировал тот факт, что в украинско-российской войне не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира, подчеркнул необходимость возможности, позволяющей обеим сторонам достойный выход и мир, подчеркнул, что односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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