Небензя: Киев используют военный потенциал почти всех стран НАТО для нанесения ударов по мирным гражданам России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете Безопасности в ходе открытых дебатов, посвященных защите гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта во вторник, 21 мая, заявил, что Киев применяет против мирного населения РФ военный потенциал почти всех стран НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Военный потенциал практически всех государств НАТО применяется для целенаправленных ударов не по военным объектам, а по густонаселенным районам и для уничтожения гражданского населения России. …Это многократные удары ВСУ по гражданским объектам в Белгороде, Донецке, Горловке и Брянской области. …Запад не стесняется поставлять снаряды с обедненным ураном, кассетные боеприпасы, мины, которые являются необезвреживаемыми и неизвлекаемыми. Примером использования американских комплексов HIMARS и британских ракетных систем Storm Shadow по гражданским целям множество».

«Доклад генерального секретаря ООН по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах является печальным примером двойных стандартов. …В отличие от описания ситуации в секторе Газа, генеральный секретарь забывает указать, что специальная военная операция на Украине была начата в ответ на многолетние обстрелы и бомбардировки Донбасса. Нам предлагают забыть о тысячах погибших гражданских лиц, среди которых на начало 2022 года было больше сотни детей. Во-вторых, делается вид, что не существует ежедневных ударов по гражданским лицам и объектам в Донбассе, в Луганске, в Белгороде и других регионах России, которые наносятся западным оружием», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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