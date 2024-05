Захарова заявила, что у The Times «приступ безумия»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 21 мая, комментируя заявление британского таблоида The Times о том, что за покушением на словацкого премьера Роберта Фицо стоит Россия, назвала это «приступом безумия».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на Председателя Правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит... Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради».

«А я все гадала, кто же первым артикулировано произнесёт сакраментальное «Russians Did It (Это сделала Россия, – прим.ред.)». Оказалось, The Times. В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно – рыба сойдет с ума», – добавила российский дипломат.

