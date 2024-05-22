Вашингтон выступил с угрозами в адрес Ирана

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 22 мая, пригрозил Тегерану жесткой реакцией Вашингтона в случае попыток обвинить его в причастности к катастрофе вертолета, в результате которой погиб президент Исламской республики Эбрахим Раиси, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель американской администрации сказал: «Все, что я могу сказать, это то, что мы не имеем к этому никакого отношения. И если на каком-либо этапе Иран попытается возложить на нас ответственность за причастность к этому, мы будем отвергать это крайне жестко, прямо и демонстративно».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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