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Пятница, 24 мая 2024, 14:53 мск

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Румыния объявила персоной нон грата дипломата посольства РФ

Власти Румынии объявили дипломата посольства РФ нежелательным лицом на территории страны. Об этом сообщил румынский МИД.

«Румынские власти приняли решение объявить персона нон грата на территории Румынии дипломата посольства РФ в Бухаресте за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях», – говорится в сообщении.

Соответствующее сообщение было передано временному поверенному в делах России в Румынии.

Ранее стало известно о задержании гражданина Румынии по обвинению в государственной измене. По данным Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, подозреваемый якобы отправил в российское посольство фотографии военных объектов НАТО.

Бухарест, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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