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Пятница, 24 мая 2024, 22:35 мск

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Орбан заявил о работе над пересмотром статуса Венгрии в НАТО

Фото: mediaklikk.hu/kossuth

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство работает над «пересмотромстатуса» членства его страны в НАТО, чтобы иметь возможность отказаться от военной поддержки Украины, – передает в пятницу, 24 мая, агентство Bloomberg.

В сообщении агентства говорится, что Орбан сказал: «Наши юристы и офицеры уже работают над созданием новой концепции, отличающей Венгрию от других членов Организации Североатлантического договора. Они упорно трудятся над тем, чтобы мы смогли сохранить свое членство в НАТО, но нам не пришлось участвовать в действиях военного блока за пределами территорий стран альянса».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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