Дональд Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин

Бывший президент США и главный соперник Джо Байдена на предстоящих выборах Дональд Трамп часто делает громкие заявления в ходе предвыборных мероприятий. В частности, он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве «Россия напала на Украину, а Китай – на Тайвань».

Пока демократы стремятся сократить кассовый разрыв в сборах в ходе предвыборной кампании между Байденом и Трампом, последний на встречах с донорами часто дает комментарии, которые касаются внешней политики, пишет газета The Washington Post. На одном из таких мероприятий он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве «Россия напала на Украину, а Китай – на Тайвань».

В свою очередь представитель предвыборного штаба бывшего американского лидера Кэролайн Ливитт не стала комментировать заявление миллиардера, а лишь отметила, что «доноры по всей стране прилагают максимум усилий по переизбранию президентом Трампа, поскольку понимают, что не могут позволить себе еще четыре года ужасной политики Джо Байдена».

Стоит отметить, что Трамп неоднократно заявлял, что военный конфликт на Украине не был бы возможен, если бы он находился в президентском кресле. Политик утверждал, что Байден «не противостоял Путину, он подарил Путину Украину». Кроме того, Трамп не раз обещал в случае своего переизбрания завершить конфликт на Украине за 24 часа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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