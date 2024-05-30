Пентагон продолжает настаивать, что его оружие не предназначено для ударов по России. Захарова отреагировала

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 30 мая, в очередной раз повторила, что американское оружие, предоставляемое Киеву, предназначено для применения только на территории Украины, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Сингх сказала: «Наша позиция не менялась. Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России».

Со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать – в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри – никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им».

Напомним, что во вторник, 28 мая, на брифинге представитель Пентагона также заявляла, что «Украина не должна применять американское оружие для ударов по целям на территории России».

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 28 мая, также утверждал, что: «Мы не поощряем применения вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов вглубь России и не способствуем этому».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube